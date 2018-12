Das Schlagwort Augmented Reality (deutsch "erweiterte Realität") umschreibt die Fähigkeit, digitale Bilder und Daten auf reale Gegenstände zu projizieren. Use Cases liegen zum Beispiel im Kundendienst und in der Produktion. Michael E. Porter, Professor an der Harvard Business School, und PTC-CEO James E. Heppelmann führen das in einem Sonderdruck des Harvard Business Manager aus.

AR-Lösung ersetzt Knöpfe und Hebel

Konkret funktioniert AR in drei Schritten. Erstens Visualisieren: "AR-Anwendungen liefern eine Art Röntgenblick und offenbaren interne Funktionen", so Porter und Heppelmann. Die Anwendung zeigt etwa die internen Komponenten eines Hydraulikaggregats und stellt Daten zum Status bereit. Zweitens Anleiten: Statt in einem Handbuch blättern zu müssen, lässt sich der Arbeiter mittels interaktiver 3D-Hologramme Schritt für Schritt durch die Reparatur leiten. Drittens Interagieren: Die AR-Lösung ersetzt Knöpfe und Hebel durch virtuelle Steuerelemente, die auf das Ziel projiziert werden.

Das Fazit der Experten: AR schafft Mehrwert, in dem sie Teil von Produkten wird und indem sie die Leistung entlang der Wertschöpfungskette von der Produktentwicklung über die Fertigung bis zum Service verbessert.

