Jüngste Ergebnisse belegen: AR steigert die Produktivität sowie Effizienz entlang der Value-Chain und stärkt das Produkt- wie Markenerlebnis von Kunden. Beste Voraussetzungen für Hersteller, um sich Marktvorteile zu sichern. Nicht umsonst zählt AR zu Gartners „Top 10 Strategic Technology Trends for 2019“. Warum es sich gerade jetzt empfiehlt, in die AR-Technologie zu investieren, weiß Sudhanshu Kapoor, Vuforia Sales Director Central & Eastern Europe bei PTC. In einem Video erklärt er die Gründe und zeigt, was mit AR heute alles möglich ist.

Sud Kapoor im IDG Interview zu Augmented Reality in der Praxis

Ein rasanter AR-Durchbruch steht kurz bevor

Im Gartner Hype Cycle, so Kapoor, stehe AR unmittelbar vor der Produktivitätsstufe. Hier werde ein exponentieller Anstieg, oft Hockeyschläger-Anstieg genannt, folgen. Deshalb sei jetzt der ideale Zeitpunkt, sich mit AR zu befassen. Im Moment jedenfalls können Hersteller mit AR noch locker in Vorsprung gehen. 2022 werden allerdings schon 70 Prozent der Firmen in Sachen AR aktiv sein, ob für Inhouse- oder Kundenzwecke (Gartner).

Geräte und Tools schaffen nie dagewesenen Mehrwert

Kapoor verrät auch, warum Sie genau jetzt mit AR starten sollten: Handheld Devices und Wearables sind performanter denn je, Softwaretools entsprechend optimiert. So entsteht maximaler Nutzen. Das demonstriert Kapoor an Beispielen aus der Praxis. Von AR/IoT-gestützter Fertigungsmontage, Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) und Predictive Maintenance bis zur Remote Service-Assistance in Echtzeit. Und von einem Bautechnik-Prospekt, den AR zum Leben erweckt, bis zu einer AR-App, die Autokunden das Cockpit ihres Wagens erklärt.