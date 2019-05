am 25. April 2019 Artikel empfehlen:









Mit PTC-Vuforia und Microsoft HoloLens 2 hat der Anlagenbauer Howden seine Produkte um MR-gestützte Selfservice-Angebote erweitert. So können Kunden die Performance und Verfügbarkeit ihrer Anlagen leicht ohne fremde Hilfe steigern, was die Customer-Experience spürbar verbessert. Durch die strategische Partnerschaft von PTC und Microsoft werden Howden-Produkte heute so ganz anders erlebt und wahrgenommen.