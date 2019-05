am 13. Mai 2019 Artikel empfehlen:









Der Fachkräftemangel hat sich 2018 weiter verschärft, insbesondere in der Industrie und in Bereichen wie Produktion oder Services. Wie können Unternehmen dem Mangel an qualifizierten Mitarbeitern wirksam begegnen? Und wie kann Augmented Reality (AR) dabei helfen? Antworten liefert ein aktuelles E-Book von PTC.