Industrieunternehmen bieten ihren Kunden zunehmend Augmented-Reality-Erlebnisse (AR), um die Customer-Experience zu verbessern und so einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Dabei legen die Hersteller ein rasantes Tempo vor und sind vielfältig unterwegs. Ein Whitepaper von PTC informiert über den Status quo von AR in der Industrie, beschreibt lohnende Use Cases und liefert wertvolle Tipps.