Laut Studien der Uni Wuppertal wollen 71 Prozent der älteren Beschäftigten mit spätestens 63 in Rente gehen. Und 67 Prozent der Industriefirmen fehlt es schon heute an qualifiziertem Nachwuchs (DIHK-Arbeitsmarktreport 2019). Umso wichtiger ist es, Mitarbeiter schnell auf Expertenniveau bringen zu können. Todd Maddox Ph.D., Learning-Science-Spezialist beim Forschungshaus Amalgam Insights, verrät nicht nur, wie das geht. In einem „Market-Milestones“-Bericht erklärt der Neurowissenschaftler auch, warum er Fertigungsfirmen AR-Lösungen, wie Vuforia Expert Capture von PTC, empfiehlt.

Training on the Job mit Expertenwissen vor Augen

Industriekräfte lernen am schnellsten im realen Arbeitskontext, anhand von Schritt-für Schritt-Anleitungen. So werden neben den kognitiven Lernsystemen auch die für Erfahrungs- und Verhaltenskompetenz aktiviert. Wenn Schulungstools nicht vom Arbeiten ablenken, umso besser. Anleitungen als animierte AR-Apps auf Datenbrillen anzubieten, ist ideal und mit Vuforia Expert Capture intuitiv und einfach. Obendrein erübrigt sich Lehrpersonal.

Knowledge-Capturing on the fly – für ultimative Effizienz

Lerninhalte optimal bereitstellen, ist ein Sache. Expertenwissen erfassen und passend aufbereiten, eine andere. Mit Vuforia Expert Capture geht auch das mühelos. Direkt im Arbeitsfluss können erfahrene Kräfte ihr Vorgehen per Datenbrille schrittweise aufzeichnen und bei Bedarf noch mit Infos anreichern. So wird Know-how perfekt konserviert. Und die AR-Schulungstools sind quasi schon fertig, was Zeit wie Kosten spart.

