Gartner sieht PTC im Segment IIoT-Plattformen an der Spitze

01. September 2019 Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

PTC, die Software AG und Hitachi zeigen im Markt der IIoT-Plattformen (Industrial Internet of Things) die stärkste visionäre Kraft. So urteilt der US-Marktforscher Gartner in einem Vergleich von 16 Anbietern.