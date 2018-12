Der Industrieeinsatz von Smart Technologies schreitet voran, das Angebot an Smart Professionals hinkt hinterher. Eine Riesenchance für Schulabgänger und Berufsjunioren, Fachkraft 4.0 zu werden und sich einen gutbezahlten, zukunftsfähigen Job zu sichern. Viele wissen aber gar nichts von dieser Berufschance. Um das zu ändern, hat sich PTC gemeinsam mit NAM (National Association of Manufacturers, USA) und Rockwell Automation etwas einfallen lassen: "Smart Manufacturing - The Comic Book." Das Besondere daran: Durch die begleitende App, gestaltet und bereitgestellt in Zusammenarbeit mit der AR-Plattform Vuforia, wird das Comic-Book zum interaktiven Augmented-Reality-Erlebnis.

Drucken, eintauchen, staunen

Nach dem kostenlosen Download von Comic-Book und App ist man in wenigen Schritten mitten im AR-Erlebnis: Buch ausdrucken, per Smartphone betrachten und in eine animierte 3D-Welt eintauchen, um beim Herstellen von Drohnen direkt dabei zu sein - vom Design bis zum fertigen Produkt. Dabei begegnen einem allerlei Superhelden aus Engineering und Fertigung. Außerdem neue Technologien wie AR, IIoT, 3D Druck und Robotik. Technologien, die Smart Manufacturing ausmachen und den Superhelden auch beim Meistern alltäglicher Herausforderungen helfen: etwa bei einer nötigen Designoptimierung, Werkzeugumrüstung oder Störungsbehebung. So kommt man immer wieder ins Staunen, was heute alles möglich ist.

Zeigen, teilen, begeistern

Mit dem Comic-Book bieten die Initiatoren insbesondere auch Firmen und Bildungsträgern ein ansprechendes Medium, um junge Leute zu informieren: über die spannenden Berufsoptionen und hervorragenden Berufsaussichten in der intelligent vernetzten Welt von Industrie 4.0. Ein begleitendes Info-Video und Poster helfen dabei, das Comic-Book bekannt zu machen. Denn je mehr junge Leute den AR-Comic erleben und in die AR-Welt eintauchen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für Tätigkeiten rund ums Smart Manufacturing begeistern können. Das Arbeitsfeld eröffnet ihnen beste Chancen am Arbeitsmarkt, wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und stärkt die Innovations- sowie Wettbewerbsfähigkeit der Fertigungsindustrie.

Hier gibt´s Comic-Book und App oder auch Video und Poster.

Jetzt kostenlos herunterladen