Personal 3-mal effizienter einarbeiten, Montagezeiten halbieren, Vor-Ort-Installationen um 60% beschleunigen: Solche AR-Erfolge sind Realität und binnen Monaten erzielbar. Das belegt der umfragebasierte PTC-Report „The State of Industrial Augmented Reality 2019“. Er zeigt, wo Firmen mit ihren AR-Initiativen stehen, was für Ziele und Use-Cases im Fokus liegen und welche Zukunftstrends sich abzeichnen.

68% schalten ihre AR-Apps bald live

Von den Unternehmen, die in Sachen AR aktiv sind, nutzen erst 4% ihre AR-Apps produktiv. Doch angesichts der erwarteten Go-live-Welle sollen es in spätestens einem Jahr schon 18-mal so viele sein. Für alle, die AR bislang nicht im Blick hatten, scheint es jetzt also Zeit zu werden.

Noch kann jeder vorn mit dabei sein

Der Rückgriff auf bewährte Use-Cases und industrieoptimierte AR-Tools, wie Vuforia Studio oder Vuforia Chalk, ermöglicht schnelle Projekterfolge. Und wer heute schon auf die Trends von morgen setzt, ist vielen derzeitigen AR-Initiativen sogar einen Schritt voraus.

